「ジンジャー塩レモンつゆ」【画像を見る】夏バテ中にも！レモンの酸味で食欲アップ「ジンジャー塩レモンつゆ」夏バテ気味の時ものどごしが良く食べたくなるそうめん。今回はレモンとしょうがの刺激で、すっきりと味わうつけつゆレシピのご紹介です。そうめん好きで「夏の間中、そうめんは切らしたことがない」という料理研究家の池田美希さんに作り方を教わりました。＊＊＊■ジンジャー塩レモンつゆキリッとした酸味と塩味が