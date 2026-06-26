2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がスウェーデンと１−１で引き分けた試合で、キャプテンの板倉滉が39分に交代するアクシデントがあった。板倉の状態について、森保一監督は試合後の会見で言及。「（状態は）分かりません。すいません。違和感が出たということで早めに交代しました。試合後には普通に歩いていましたが、メディカルからの報告はまだ受けていません」 今大会では久保