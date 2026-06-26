26日午後1時0分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の神栖市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町、それに横芝光町です。【各地の震度詳