気象庁によりますと、26日午後0時46分ごろの地震により長周期地震動・階級1が観測されました。長周期地震動・階級1を観測した地域は茨城南部、千葉北東部となっています。＊＊＊以下 観測点単位＊＊＊長周期地震動・階級1を観測した場所は茨城鹿嶋市鉢形、東金市東新宿、香取市佐原平田、山武市松尾町富士見台、多古町多古となっています。震源地は千葉県北東部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定さ