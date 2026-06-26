２６日午後０時４６分頃、千葉県北東部を震源とする地震があり、同県東金市などで震度４を観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・８と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４千葉県成田市、旭市、茨城県鹿嶋市、潮来市など▽震度３東京都墨田区、江東区、荒川区、板橋区、足立区、茨城県水戸市