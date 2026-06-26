中道改革連合の小川代表は26日、いわゆる“中傷動画”問題で高市総理大臣が答弁の代わりに秘書の陳述書を国会へ提出する意向を示したことについて、「国会は都合のよい場ではない。国民が抱く様々な疑念、思い、不都合な問いに誠実に真摯に向き合うのが国会だ」と述べた。小川氏は、記者会見で秘書の陳述書について、「高市総理が提出するので国会での質問を控えてほしいと言わんばかりの発言なり姿勢については看過できない」と強