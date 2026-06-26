食料品の消費税減税をめぐり、きょう（26日）超党派の「国民会議」で政府が示す財源の確保策が分かりました。赤字国債に頼らず補助金の見直しなどで対応するとしています。きょう（26日）午後開かれる超党派の「国民会議」では、中間のとりまとめに向けて食料品の消費税減税や給付付き税額控除を実施するのに必要な財源の確保策を政府が説明することにしています。このうち消費税の減税に関する財源については「市場の信認を損なわ