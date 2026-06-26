モデルでタレントのJOYさんが6月25日に自身のX（旧Twitter）を投稿。利用した宅配サービスの“ミス”について伝えました。【写真を見る】【 ＪＯＹ 】再び驚愕「あのピザ問題から1ヶ月。」「もう何が起きても怖くない、僕はまた強くなった。」“宅配サービス問題” に言及「あのピザ問題から1ヶ月。」と書き出したJOYさん。実は、5月21日のXへの投稿で、宅配サービスで原型の無い“酷い状態のピザ”が届いたことを写真を添えて伝