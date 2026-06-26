盗難車に別の車のナンバープレートをつけ、にせの書類で車検を通したなどとして、暴力団幹部の男ら4人が逮捕されました。電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕されたのは、▼指定暴力団「稲川会」の幹部・重松祐治容疑者（54）と、▼会社役員の岡部卓哉容疑者（58）、▼自動車整備会社の社員・坂間順二容疑者（63）、▼自動車販売会社の役員・久手堅裕容疑者（41）です。警視庁によりますと、重松容疑者と岡部容疑者は、202