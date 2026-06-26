午後0時46分頃、関東甲信地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません【映像】各地の震度震源 千葉県北東部 深さ 50km M5.8震度4 成田市 東金市 旭市 匝瑳市 香取市 山武市 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 茨城鹿嶋市 潮来市震度4 稲敷市 神栖市震度3 墨田区 江東区 荒川区 板橋区 足立区 さいたま緑区震度3 春日部市 蕨市 富士見市 宮代町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑