がんの再々々発により闘病中の女優古村比呂（60）が26日までにブログを更新。37回目の抗がん剤治療を受けたことを報告した。古村は「今日は病院DAY先ほど37回目の抗がん剤治療を受けました」と報告した。続けて「8週空いたので抗がん剤が身体に入り巡っていく感覚を敏感に感じました治療後はチョイ重だるですぐ帰って寝たい感覚です」と感想を記し「治療効果がありますように」と願った。古村は12年、46歳の時に子宮頸がんと宣