栃木県小山市で女性に睡眠導入剤を摂取させ、性的暴行を加えようとした疑いで50歳の男が逮捕されました。無職の田村隆治容疑者（50）は6月4日、小山市の宿泊施設で21歳の女性に睡眠導入剤を摂取させ、現金5000円を奪った上、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。女性から「接客中に突然睡魔に襲われた。薬を飲まされたかもしれない」と警察に相談があり、検査したところ女性の体内から睡眠導入剤の成分が検出されたとい