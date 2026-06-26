エアバスは、ベルーガST（エアバスA300-600ST型機、機体記号：F-GSTD）をトゥールーズのエアロスコピア博物館に移送した。ベルーガSTは1995年に就航し、5機体制で翼・胴体などの大型部品をヨーロッパ各地の製造拠点間を輸送してきた。搭載量は40トンでザトウクジラ成体1頭分に相当する。特別任務としては1997年に航空機での最大貨物輸送の世界記録を樹立、1999年にドラクロワの絵画「民衆を導く自由の女神」をパリから東京に輸送、