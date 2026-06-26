ブラジルはエースのヴィニシウスが3戦連続ゴールと好調を維持している(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF組第3戦でスウェーデンと対戦し、1−1と引き分けた。【動画】鮮やかなコンビネーションから最後は前田大然！会心の先制ゴールを決めたシーンを見る前半を0−0で引き分けると後半56分に前田大然が右足で先制ゴールを決める。歓喜もつかのも直後の62分にスウェーデン