◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギターリスト・ＩＮＯＲＡＮが２６日に自身のＳＮＳを更新。北中米Ｗ杯１次リーグでスウェーデンと戦った日本代表を応援する様子を投稿した。試合終了後には、自身のＸで「さあ、決勝に向けて！！！！行こう！！！」とサッカーボール、日の丸の絵文字を投稿して日本代表にエールを送った。