6月25日（木）午後４時頃、八代市田中西町付近の路上で、下校中の児童数名が、車を運転していた男から、突然「殺すぞ」と言われる事案が発生しています。 男の特徴は、〇年齢３０歳代〇金色の短髪〇グレー色の車に乗車〇たばこを吸っていたです。 警察は、〇できるだけ人通りの多い道路を通行する〇不審者を見たら、すぐ逃げる〇防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯し、すぐに使えるようにしておく〇身の危険を感じた