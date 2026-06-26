モデルでタレントの益若つばさが２６日に自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯を応援する姿を公開した。「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！すごいーー！！！大健闘！！朝から最後までドキドキしました」とスウェーデン戦の感想を記した益若。「サッカー好きの息子が『今年のＷ杯はみんなでユニフォーム着て応援したい！』との要望で、みんなでお揃（そろ）いしたよ。うにちゃんも応援！」と息子と愛犬とおそ