気象庁によりますと26日午後0時46分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、成田市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町。震度3を観測したのは、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら