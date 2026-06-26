気象庁によりますと26日午後0時46分ごろ、関東地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、茨城南部、千葉北東部、千葉北西部、震度3を観測したのは、茨城北部、千葉南部、栃木南部、埼玉南部、東京23区となっています。