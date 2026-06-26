【あつまれ どうぶつの森：サーティワン島】 7月1日 公開予定 B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂の「どうぶつの森」とのコラボキャンペーンの一環として、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」のゲーム内で「サーティワン島」を7月1日より公開する。 「サーティワン島」は、サーテ