【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの長谷川理恵が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのインドカレーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「本格的すぎて尊敬」お店並の手作りインドカレー＆ナン◆長谷川理恵、手作りのインドカレー公開長谷川は「今宵はインドカレー」とつづり、動画を投稿。「ナンは焼き立てが美味 ボンはサフランライスがすき！これから炊きます」と記し、発酵中の丸めている