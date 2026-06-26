香川県教育委員会 香川県教育員会は26日、大雨警報などによる公立学校への影響を発表しました。 市町立は午前10時現在、幼稚園は45園が休園し、４園が自宅待機となりました。小学校は123校が休校し、4校の始業が遅れました。中学校は24校が休校し、1校が自宅待機、30校の始業が遅れました。 香川県立は午前10時現在、1中学校が休校、高校は5校が休校し、22校の始業が遅れました。特別支援学校は8校が休校し、1校の始業が