26日午後0時46分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、それに神栖市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、