俳優・アーティストである、のんさんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。休日の私服姿を多数公開しました。【写真を見る】【 のん 】「映画を観に行くのでおしゃれをした日」休日の “私服ショット” 多数公開ファン反響「何を着ても似合うよね」のんさんは「映画を観に行くのでおしゃれをした日。」と投稿。 ハッシュタグで「#休日 #私服」と記し、淡いイエローのトップスにレースのキャミソールを重ね、ふんわりとし