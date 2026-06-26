今後の台風の進路と大雨の見通しについて、及川藍気象予報士の解説です。台風7号は沖縄・奄美に接近していますが、台風から離れている西日本から北日本にかけても梅雨前線の影響で雨となっていて、特に西日本や東日本では雨の強まっているところもあります。この後は、日本の南の台風8号も北上して、あすの午前中、東海や関東に接近し、上陸するおそれもあります。そして台風7号は、今夜さらに奄美に近づいた後、あすは西日本から