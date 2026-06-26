タレントの重盛さと美（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。好きな人へのアプローチを明かした。番組MCを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が「重盛ちゃんは好きな人にどんなアプローチするの？」と聞くと、「ストレートです。伝えます、思ったらすぐに」と明かした。「それってある程度脈があるって分かってから？」と聞かれると、「好きって思ったら勝