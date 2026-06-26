決勝トーナメント進出を決めた日本代表。列島各地は朝から歓喜の声に包まれました。記者「試合終了後の午前10時です。渋谷スクランブル交差点には多くの人が集まっています」サポーター「（グループリーグを）突破できて本当に良かったです」「ブラジル勝ちます。まってろー！」決勝トーナメント進出を決めた日本代表。試合は平日、朝の時間帯でしたが、渋谷にはユニフォームを着た人が目立ち、店の外からモニターをのぞき込む人の