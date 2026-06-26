お笑いコンビ「おぼん・こぼん」おぼん（77）が自身のインスタグラムを更新し、腎盂腎炎のため入院していることを明かした。おぼんは「不覚でした。4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます。40度近くの熱が有って辛い毎日です」と報告。24日に入院したことを明かし、「退院は日曜日か月曜日だそうです」とつづった。また「この病気は女性に多いそうですよ」とした上で、「やっぱりオイラは、オカマちゃんかないゃ〜ん」とユー