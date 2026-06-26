午後の東京株式市場で日経平均株価は下げ幅を一段と拡大しています。一時3700円以上値下がりし、今月12日以来、およそ2週間ぶりに6万9000円を割りこむ場面もありました。きのう、3000円を超える歴代4位の上げ幅を記録し最高値を更新したことから、ソフトバンクグループやアドバンテストなど、AIや半導体関連株を中心に利益を確定する売り注文が広がっています。