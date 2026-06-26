東京株式市場で日経平均株価の下げ幅が、一時3700円を超えました。アメリカのオープンAIの上場時期が遅れるのではないかとの一部報道から、東京株式市場では取引開始直後からAI・半導体関連株を中心に売りが多く入り、後場になって、さらに下げ幅を拡大しています。25日は半導体メモリー大手の好決算を受け、日経平均株価の上げ幅が一時3400円以上となったこともあり、26日は利益確定のための売却も入っています。ただ、今後の見通