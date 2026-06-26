気象台は、26日午後0時37分に、レベル３土砂災害警報を松山市、今治市に発表しました。中予、東予では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■松山市●レベル３土砂災害警報【発表】■今治市●レベル３土砂災害警報【発表】■宇和島市●レベル２土砂災害注意報■八幡浜市●レベル２土砂災害注意報■新居浜市●レベル２土砂災害注意報■西条市●レベル２土砂災害注意報■大洲市●レベル２土砂災害注意報■伊予