２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（７万２３６６円３４銭）に比べて３５００円超下落した。７万円を割り込み、６万８８００円台で推移している。日経平均は前日に３１００円超上昇し、過去４番目の上げ幅を記録した。その反動から２６日は、日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連の銘柄に当面の利益を確定する売りが広がっている。