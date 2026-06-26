元フジテレビのフリーキャスター永島優美（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。サッカーW杯の日本代表を応援する親子ショットや、パブリックビューイング（PV）のオフショットを披露した。日本は25日（日本時間26日）、スウェーデンと引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。サッカー元日本代表の永島昭浩氏を父に持つ永島アナは、ストーリーズにユニホーム姿で親子でテレビ観戦する様子をアップ。続く投稿で