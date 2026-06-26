梅雨前線の影響で、熊本県内は、26日未明に非常に激しい雨が降りました。 【写真を見る】熊本県内で未明に非常に激しい雨阿蘇では1時間55ミリピーク過ぎるも土砂災害への警戒続く※26日午前11時50分時点 雨のピークは過ぎましたが、引き続き、土砂災害に十分な注意が必要です。 ※26日午前11時50分時点 阿蘇で総雨量600ミリ超ピーク過ぎるも土砂災害に注意 26日の午前0時過ぎに線状降水帯の直前予