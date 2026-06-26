AKB48長友彩海（25）が26日、自身のXを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）が25日（日本時間26日）の1次リーグ・スウェーデン戦の1−1の後半に投入され、W杯5大会連続出場を果たしたことをうけ、「同じ名字」のアイドルとして興奮した様子で全力エールをおくった。長友彩海は「長友選手！！！！」とサッカーとハートの絵文字を添えてポスト。「#サッカー日本代表#W杯」と