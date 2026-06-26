日本国旗を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」を新設するための法案が26日、衆議院の内閣委員会で採決され、自民党と日本維新の会に加えて、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決された。法案は、日本の国旗を公然と損壊、除去、汚損した人に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとし、国旗を傷つける行為をライブ配信した場合も処罰の対象とした。一方で、国旗を傷つける様子を撮影した動画をSNSで拡散するなどの