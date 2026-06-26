赤沢亮正経済産業相は26日の閣議後記者会見で、2025年度決算で累積赤字が540億円に拡大した官民ファンド、海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）について「できる限り早期に検討会を立ち上げ、要因や責任も含めて議論する」と述べた。25年度は赤字を426億円に抑える計画だったが、約140億円を出資したバイオ素材開発の新興企業スパイバー（山形県鶴岡市）が債務超過で私的整理に入ることが決定し、損失が拡大した。赤