きょうは、午後も雨が強まる所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方は土曜日に台風が接近 昼過ぎにかけて大雨になるおそれ 雨･風シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/26 昼） 正午前の名古屋市内は、おとといの夜から雨が続き、時々雨脚が強まっています。 きょうは午後も雨が降るでしょう。最高気温は27℃前後の所が多く、空気がムシムシと感じられそうです。東海3県には、梅雨前線周辺の雨雲が広