中東情勢が農業や食品にも影響を与える中、農水省に石油製品などの目詰まりの相談が216件寄せられたことがわかりました。鈴木農林水産相「本来欲しいものがすぐに手に入らないといった目詰まり対応を要するお話を経済産業省と連携をし、ひとつひとつ解決に取り組んでまいります」鈴木農水相は3月末から今月18日までに、必要な石油製品や燃料などが手に入らない「目詰まり」の相談が、あわせて216件寄せられたと明らかにしました。