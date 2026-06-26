平口法務大臣はきょう（26日）、参議院の議院運営委員会理事会に出席し、19日の本会議で答弁中に携帯電話を操作したことについて謝罪しました。平口法務大臣は19日に開かれた参議院本会議で、刑事裁判のやり直し＝「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案について答弁した際、スーツの内ポケットに入れた携帯電話の音が鳴り、取り出して操作しました。参議院では、与野党の申し合わせで本会議場への携帯電話の持ち込みを認めて