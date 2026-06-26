お笑いコンビ、おぼん・こぼんのおぼん（77）が26日にインスタグラムを更新。入院を報告した。おぼんは「不覚でした。4年前にやった腎盂腎炎で又入院してます。40度近くの熱が有って辛い毎日です」とつづり、病院内での写真をアップした。続けて「24日に入院して退院は日曜日か月曜日だそうです。この病気は女性に多いそうですよやっぱりオイラは、オカマちゃんかないゃ〜んぷうっ」と退院予定を明かした。この投稿にフォロワ