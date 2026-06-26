男性2人の遺体が見つかった住宅付近を警戒する警察官＝26日午後1時7分、島根県出雲市島根県出雲市内の住宅に男性2人の遺体を埋めたとして、県警出雲署は26日、死体遺棄の疑いで住所、職業不詳、森山友和容疑者（49）を逮捕した。同署によると容疑を否認している。逮捕容疑は20日午後7時半ごろ〜25日午前10時半ごろ、同市の住宅の敷地に身元不明の男性2人の遺体を埋めた疑い。署によると、住宅には男性2人が住んでおり、親族