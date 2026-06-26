閣議後記者会見で公文書廃棄について説明する平口法相＝26日午前、法務省刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正を巡り、自民党の法案審査で示した公文書を法務省が廃棄していたことが分かった。一部報道を受け、平口洋法相が26日の閣議後記者会見で明らかにした。再審開始決定に対する検察抗告を一切制限しない当初案に対し、議員らから批判が続出。3度の修正を経て「原則禁止」でまとまった経緯がある。平口法相は会見で