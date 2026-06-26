愛知県警半田署の男性巡査長が、電車で女性を盗撮した疑いで書類送検されていたことが分かりました。警察関係者によりますと、半田署地域課の20代の男性巡査長は今年1月、電車の向かいの席に座っていた女性の太ももをスマートフォンで盗撮するなどした疑いが持たれています。男性巡査長の生活態度などに問題があったため、上司がスマートフォンの中身を確認したところ動画が見つかったということで、警察はスマ&