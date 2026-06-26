サッカーワールドカップの決勝トーナメント進出がかかるスウェーデンとの一戦で、東海地方からも日本代表に向け声援が送られました。 【写真を見る】サッカーワールドカップ 日本vsスウェーデン 名古屋の映画館からもサポーターが全力応援！ ｢最高の景色をみんなで見られたらいいな｣ 6月11日に開業した「TOHOシネマズ名古屋栄」には、朝から多くの人が詰めかけました。