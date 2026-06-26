相手に好意を持たせ、投資などを勧めて金をだまし取るＳＮＳ型ロマンス詐欺で、２０代の男性が１５０万円の被害にあいました。 【写真を見る】交際の流れに→女が身分証の見せ合いを提案→「同棲資金」と言い投資勧める…マッチングアプリで知り合いわずか1か月20代男性が約150万円だまし取られる（山形） 相手は運転免許証の写真を送るなどして、男性に信じ込ませていたということです。 相手は運転免許証で互いに身分確認を