山口県内の鉄道は、終日運転を取りやめている路線があります。【終日運転取りやめ】JR山陽線の岩国駅～徳山駅間、岩徳線、宇部線、小野田線、錦川清流線【運転見合わせ】山陽線の徳山駅～下関駅間（午後以降再開を予定）山陰線、山口線、美祢線の代行バス※山陽新幹線は通常通り運行しています。（26日 正午現在 ）