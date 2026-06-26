日本テレビの朝の情報番組「DayDay.」（月〜金曜前9・00）が26日に放送され、同時刻にNHKで生中継されたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）を速報した。午前10時16分、武田真一アナウンサーが「ここで特報でございます」と、日本の決勝トーナメント進出を伝え、MCの山里亮太らは「やったー」とガッツポーズ。武田アナは「ここまでDayDay.を見てくださった