【ソウル共同】世論調査会社「韓国ギャラップ」が26日に発表した調査結果によると、李在明大統領の支持率は51％で、前回（12日発表）の57％から6ポイント下落した。同社の調査では、李氏の大統領就任後として最低となった。不支持率は41％で初めて40％台に達した。不支持の理由では、景気、物価対策のほか統一地方選での投票用紙不足問題が引き続き上位を占めた。前回、不支持の理由で最多だった「不正・不備選挙や選挙管理問