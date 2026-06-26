高松市国分寺町 午前9時ごろ 梅雨前線の活動が活発になり、26日朝にかけて香川県を中心に大雨となりました。27日にかけて土砂災害などに注意が必要です。 西日本に停滞する梅雨前線に向かって台風7号から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になっています。 26日朝にかけて香川県の各地で警報級の大雨となり、まんのう町と観音寺市には午前5時すぎから約3時間レベル4土砂災害危険警報が発表されました